TOP&FLOP di Napoli-Milan: Difesa azzurra da film horror ma non solo

Un Napoli da horror quello visto al Maradona in cui si fa fatica a salvare qualcuno in una serata quasi surreale. Quattro gol tutti insieme contro in questa stagione il Napoli non li aveva mai presi. Una sconfitta molto pesante ma che non deve togliere però i tanti meriti di una stagione oltre modo spettacolare. Serve da lezione perchè nulla è vinto finchè non c’è la matematica. Si festeggia alla fine e non prima.

TOP Kvaratskhelia – uno dei pochi a dannarsi e forse anche poco servito nel primo tempo. Quando la palla arriva tra i suoi piedi si accende qualcosa nel Napoli anche se stasera la miccia era molto corta e le polveri azzurre erano troppo bagnate per far scoppiare la difesa rossonera. Almeno però il georgiano è stato l’ultimo ad arrendersi.

Flop Zielinski: Non è l’unico stasera ad essere andato in confusione. Il grande assente in mezzo al campo, si è visto davvero pochissimo e quelle poche volte che ha avuto il pallone è stato sempre poco lucido e mai pericoloso. Anche i difensori in particolare Rrhamani e Mario Rui sono stati certamente tra i peggiori di questa sera in cui la difesa è stata da film horror.