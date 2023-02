TOP e Flop di Spezia-Napoli: Tris degli azzurri. Attacco croce e delizia

Vittoria importante del Napoli che tiene a distanza le rivali. Attacco azzurro dai due volti. Un primo tempo sotto tono con il solo Kvara a cercare la strada del gol e con Osimhen ingabbiato. Nella ripresa la squadra si trasforma con i suggerimenti di Spalletti e i cambi che la trasformano.

Ecco chi sono i top e flop di Spezia-Napoli.

TOP Kvaratskhelia: Il georgiano fin dai primi minuti appare l’unico con voglia di spaccare la difesa e il fortino spezzino. Nella ripresa sale in cattedra. Rigore calciato con precisione e freddezza. Assist al bacio per Osimhen da grande altruista perchè avrebbe potuto segnare la sua doppietta. Lascia invece la doppietta al compagno. Il nigeriano firma due gol importanti ma la ribalta se la merita il numero 77 azzurro che oggi ha dimostrato di essere tornato il giocatore spacca difese e spacca partite della prima parte della stagione.

Flop Lozano: Spalletti gli da fiducia dopo la buona gara con la Roma ma purtroppo oggi il messicano non è mai realmente entrato in partita. Poco incisivo, non aiuta l’attacco e si procura in 45’ anche un giallo evitabile. Una gara da dimenticare. Spalletti lo cambia nell’intervallo a giusta ragione. Ci sarà occasione per riscattarsi.