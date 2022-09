TOP&FLOP di Rangers-Napoli: Impresa ad Ibrox. Tutti promossi

Impresa del Napoli che espugna Ibrox con tre gol nella ripresa. Si soffre per un’ora ma poi la qualità degli azzurri e i rigori sacrosanti decretati da Lahoz aprono la strada ad un successo storico che regala anche la vetta solitaria del girone a punteggio pieno. Nessun Flop in questa serata speciale. Ecco chi è il TOP scelto dalla redazione di Mondonapoli.

TOP – Politano: E’ lui che sblocca due volte la partita. Prima mettendo in rete la respinta sul primo rigore di Zielinski che però l’arbitro gli nega facendolo ripetere. E poi finalmente si prende tutta la gioia della panchina azzurra realizzando il secondo calcio di rigore concesso qualche minuto dopo. Ma non è solo il gol a permettergli di ricevere la palma di migliore in campo. Corre sulla corsia destra senza freno. Recupera tantissimi palloni sulla fascia aiutando Di Lorenzo anche in fase difensiva. Un furetto sulla corsia che mette gli scozzesi in continua apprensione. Meriterebbero tutti con lui una menzione. Zielinski che praticamente gioca da solo quasi un tempo e Kim che ormai è un muro invalicabile in difesa. Politano si merita adesso gli elogi e la piena titolarità in questa squadra. Dopo le voci estive che lo volevano in partenza, gli va dato merito di aver chiarito da grande professionista con Spalletti le divergenze e di essersi messo subito a disposizione dimostrando in queste prime due gare di Champions di essere un calciatore importante della rosa azzurra e che può fare la differenza sui palcoscenici europei. Una iniezione di fiducia che fa solo il bene del Napoli che può contare su di lui per questa lunga e particolare stagione.