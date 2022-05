Di seguito i TOP&FLOP di MondoNapoli di Napoli-Genoa:

TOP: Senza alcun dubbio, Lorenzo Insigne, che dopo 10 anni con la fascia al braccio lascia Napoli con un gol diventando il 2 marcatore della storia azzurra con 122 gol, superato Marek Hamsik. Prestazione da campione, come spesso ci ha fatto vedere in questi lunghi 10 anni.

FLOP: In questa giornata di festa non ha inciso Hirving Lozano, troppo poco per l’esterno messicano. Ennesima partita sottotono di questa stagione