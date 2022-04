Top&Flop MN – Lobotka monumentale ma c’è chi pecca ancora di lucidità  

Ecco a voi il top e flop della gara tra Atalanta e Napoli, gara come sempre ostica per gli azzurri ma riescono a portare a casa i 3 punti.

TOP: Il migliore della giornata è stato Stanislav Lobotka. Si spreca tanto e lotta su ogni pallone, monumentale e invalicabile. È riuscito a intervenire in molte azioni avversarie, recuperando dei palloni fondamentali e gestendoli con grande maestria. Questo Lobotka è perfetto per il Napoli.

FLOP: A malincuore c’è un peggiore, ed è Piotr Zielinski. Il polacco sta peccando di lucidità, non è mai entrato in partita. Prestazione totalmente incolore per lui, forse ha bisogno di un periodo di stop.