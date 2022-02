TOP & FLOP – Osimhen salva il Napoli, Mertens impalpabile

Un brutto Napoli, rimaneggiato a causa di molti infortuni e che ha dovuto fare a meno di Giovanni Di Lorenzo quasi subito, riesce a pareggiare una partita che non avrebbe meritato e, nonostante l’occasione sprecata, guadagna un punto sull’Inter capolista. Questi il top ed il flop degli azzurri secondo la nostra redazione:

TOP – Osimhen. Il nigeriano, non in perfette condizioni fisiche, parte inizialmente dalla panchina ma, visto il Napoli in difficoltà, Luciano Spalletti lo inserisce nel secondo tempo e con un grande stacco riesce a pareggiare la partita.

FLOP – Mertens. Il belga è irriconoscibile. Tocca pochi palloni e li sbaglia quasi tutti, non riesce a dare quella marcia in più che ci si aspetta da lui. Peggiore in campo.