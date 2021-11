Top&Flop – Uno Zielinski ritrovato guida gli azzurri alla vittoria

Il Napoli batte il Legia Varsavia anche al ritorno con un sonoro 1-4, risultato che era difficile prevedere dopo il primo tempo, conclusosi per 1-0 in favore dei padroni di casa grazie al gol di Emreli, nonostante tante azioni offensive degli azzurri, con una traversa di Zielinski. Nella seconda frazione di gioco, però, dopo lo spavento iniziale con il palo di Yuri Ribeiro, il Napoli ritorna a dominare il campo e grazie a due calci di rigore siglati da Zielinski e Mertens la ribalta, prima di chiuderla con le reti di Lozano e Ounas. Andiamo ad analizzare il top ed il flop degli azzurri:

Il top per la nostra redazione è sicuramente Piotr Zielinski, capace di guadagnarsi e realizzare il calcio di rigore del momentaneo pareggio. Oltre a questo, però, si è reso pericoloso anche con una gran traversa colpita nel primo tempo e qualche altra azione offensiva degli azzurri. Non è ancora lo Zielinski che conosciamo, ma sta facendo sicuramente grandi passi in avanti rispetto agli ultimi mesi.

Non ci sentiamo, invece, di indicare qualche calciatore azzurro come flop. La squadra di Spalletti ha dominato in lungo e in largo il match, dal primo all’ultimo minuto e nessuno ha offerto una prestazione al di sotto della sufficienza. In attesa del risultato del Leicester di stasera, gli azzurri salgono al primo posto nel girone.