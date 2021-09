TOP&FLOP – Napoli da urlo! Osimhen straripante al Marassi.

Come brilla il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo la goleada contro l’Udinese di lunedì, arrivano altri 4 gol a rendere felici i tifosi partenopei. Osimhen da urlo ma tutti gli undici hanno reso alla grandissima, da Insigne a Koulibaly, passando per Ospina, Fabian Ruiz e Anguissa. Ecco la nostra rubrica Top&Flop di oggi:

TOP. Il Top di questa sera non può che essere il mattatore di questo Sampdoria Napoli, Victor Oshimen. Un attaccante straripante a campo aperto che dopo pochi minuti dall’inizio del match sfrutta un cioccolatino di Insigne insaccando la palla in rete complice errore di Audero. Da lì in poi la partita si è messa sempre più in discesa con il nigeriano che ha fatto letteralmente ammattire la retroguardia blucerchiata con accelerate colpi da vero fuoriclasse. Spina nel fianco.