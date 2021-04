TOP&FLOP – Napoli-Lazio, il migliore ed il peggiore in campo degli azzurri!

Finisce il match valido per la trentaduesima giornata di Serie A tra Napoli e Lazio. Gli azzurri regalano spettacolo e riescono a vincere lo spareggio Champions per 5-2 contro i biancocelesti. Decisiva la doppietta di Insigne, prima sul rigore e poi con un gioiello, il rasoterra di Politano, che trafigge Reina, il capolavoro di Mertens e il gol di Osimhen. Per i biancocelesti segnano Ciro Immobile e Milinkovic Savic. Di seguito i top e flop della squadra azzurra individuati dalla redazione di Mondonapoli:

Top: Matteo Politano – L’italiano oggi è stato il migliore tra i suoi. Ha segnato il gol del 2-0 ed è stato uno dei più reattivi nella fase offensiva. Ha creato tanto mettendo in grossa difficoltà la fascia sinistra dei biancocelesti. Lozano è ritornato, ma Politano non sembra essere intenzionato a lasciargli il posto!

Flop: Alex Meret – Il portiere quasi sempre incerto e poco sicuro. Fa ancora molto difficoltà nelle uscite e intesa non al massimo con la difesa. Nel primo tempo era stato battuto anche da un tiro di Correa che, per fortuna degli azzurri, si è spento sul palo. Inoltre l’italiano poteva fare di più sui due gol dei biancocelesti.