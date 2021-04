TOP&FLOP – Napoli-Inter, il migliore ed il peggiore in campo degli azzurri

Il posticipo della 31esima giornata di Serie A tra Napoli ed Inter, al Maradona, termina 1-1. Gli azzurri guadagnano un punto sulla Juventus nella corsa Champions ma vedono avvicinarsi la Lazio, che si è portata a -2 con una partita in più da disputare. La redazione di MondoNapoli ha premiato Kostas Manolas come migliore in campo dei partenopei. Il difensore centrale greco non aveva brillato nelle ultime uscite di campionato, ma oggi è stato decisivo in svariate occasioni, in primis con un intervento in spaccata su Hakimi a pochi secondi dal fischio finale. L’ex calciatore della Roma non ha sofferto più di tanto la presenza di Lautaro Martinez e Lukaku eseguendo una marcatura esemplare. Il peggiore in campo, invece, è Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, in gol alla scorsa contro la Sampdoria, è rimasto ingabbiato nella morsa dei tre centrali dell’Inter Skriniar, De Vrij, e Bastoni, che hanno “soffocato” ogni movimento del centravanti costringendolo al gioco spalle alla porta. Impreciso, ma oggi non era facile.