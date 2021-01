TOP&FLOP – Napoli-Empoli, il migliore ed il peggiore degli azzurri

Il Napoli riesce a centrare il passaggio ai quarti di finale, in Coppa Italia, vincendo per 3-2 contro l’Empoli di Alessio Dionisi. La redazione di MondoNapoli ha scelto il migliore ed il peggiore in campo della partita.

TOP: Hirving Lozano: Gestisce bene la fase d’attacco creando scompiglio tra la difesa avversaria. Suo l’assist sul primo gol di Giovanni Di Lorenzo e inoltre realizza anche una rete con un buon tiro da fuori area, approfittando del mal posizionamento di Furlan. Buona anche la fase difensiva del messicano, migliorata quest’anno grazie a Gattuso. Menzione positiva anche per

Giovanni Di Lorenzo, il suo stacco sul primo gol è da attaccante puro e le sue sovrapposizioni hanno creato grande difficoltà sulla fascia sinistra dell’Empoli.

Flop: Lorenzo Insigne – Entra, non bene, al posto di Politano. Sbaglia un gol a porta vuota, svincolando la palla sopra la traversa, e commette un errore che genera un contropiede per l’Empoli non sfruttato. Mai pericoloso e crea poco in zona d’attacco. Prestazione deludente per il capitano azzurro.