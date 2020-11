TOP & FLOP – Un pizzico di positività in una notte da dimenticare…

Il gruppo F al giro di boa vede tre squadre a sei punti: Napoli, Real Sociedad ed Az Alkmaar. Gli azzurri al momento sono al secondo posto vista la parità di differenza reti con gli spagnoli ma hanno dalla loro parte la vittoria nello scontro diretto. Una notte nera per Gattuso che dovrà risvegliare gli animi di molti azzurri. In una serata no, la nostra redazione ha voluto trovare l’unica nota positiva della serata: Faouzi Ghoulam.

L’algerino entra con il piglio giusto e crea anche problemi alla retroguardia avversaria con i suoi calci d’angolo. Rivederlo come terzino e non esterno d’attacco è un ottimo segnale per un calciatore che ha avuto tanti problemi e molta sfortuna in questi ultimi anni.