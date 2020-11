TOP & FLOP – Mertens, Lozano e Di Lorenzo sono le delusioni più grandi della serata

Il Napoli incorre nella prima sconfitta (sul campo) stagionale e lo fa in malo modo contro un Sassuolo privo dei suoi uomini migliori. Al San Paolo gli azzurri sono succubi del possesso palla degli avversari e impensieriscono poco Consigli. Tra le tante insufficienze spiccano quelle di Mertens, Lozano e Di Lorenzo.

Per quanto riguarda il terzino destro partita in chiaro scuro. Ha la colpa di perdersi l’avversario e poi atterrare Raspadori causando il rigore che porta in vantaggio gli ospiti. I due attaccanti deludono molto: sia il belga che il messicano incidono poco. Lozano addirittura rischia di causare un rigore nella prima frazione di gara, oltre ad essere meno partecipe rispetto alle ultime partite; Mertens, oltre ad una partita sotto tono, sbaglia un gol su assist perfetto di Politano.