Parte bene la stagione 2020-2021 del Napoli di Gennaro Gattuso. Al Tardini di Parma gli azzurri portano a casa una vittoria più che meritata dopo un primo tempo scialbo, ma con un buon possesso palla dei partenopei. Si presenta bene ai tifosi Osimhen che crea scompiglio sia in fase aerea sia palla al piede quando si aprono gli spazi. Conferme degli uomini migliori di questa squadra: Mertens ed Insigne segnano, dialogano bene ma sanno anche sacrificarsi quando negli ultimi minuti il Parma prova l’arrembaggio.

Per la redazione, però, i migliori sono Kalidou Koulibaly ed Hirving Lozano. Una settimana fa nessuno pensava di vederli in campo… Il senegalese sembrava già a Manchester, sponda City, invece gioca titolare e non fa passare nulla dalle sue parti: aggressivo, bravo in anticipo e ottimo anche nella gestione del pallone. Una risposta da vero professionista nonostante le tantissime voci compie una partita perfetta senza sbavature. Il messicano parte dal primo minuto e fa vedere le sue qualità palla al piede non solo in contropiede. Sicuramente da migliorare il suo apporto in fase difensiva e il suo atteggiamento in copertura, ma nel primo match della stagione salta spesso e volentieri l’avversario, crea l’occasione che porta al raddoppio di Insigne. Nel finale, gasato dalla buona prestazione, aiuta ottimamente i compagni in difesa.