Top&Flop – I migliori in campo di Napoli-Roma per noi di MondoNapoli.it sono…

Il Napoli torna alla vittoria, imponendosi per 2-1 contro una buona Roma, che viene colpita solo nel finale. In una serata piuttosto convincente degli azzurri, è giusto evidenziare una grandissima prestazione del capitano Lorenzo Insigne, che oltre al gol decisivo(e bellissimo), gioca da vero leader, coprendo bene tutto il campo ed imbucando spesso per i compagni, diventando il vero regista offensivo della squadra.

Oltre ad Insigne, anche i suoi compagni di fascia Zielinski e Mario Rui hanno fornito un ottima prestazione. I due spesso comunicano fra loro creando problemi alla difesa romanista, col portoghese che serve anche uno splendido assist che manda in rete Callejon.