Il Napoli è ripartito anche in campionato e lo ha fatto nel migliore dei modi: vittoria in trasferta per 0-2 contro il Verona e terza partita di fila senza subire gol. Tatticamente però la gara non è stata perfetta. Il Napoli non pressa come vorrebbe il suo allenatore e talvolta lascia troppo campo agli avversari. Ma la squadra di Gattuso si dimostra anche cinica e vince la partita con due gol da calcio d’angolo.

Da sottolineare la buonissima prestazione di Piotr Zielinski, specialmente nel primo tempo. Il polacco si muove bene fra le linee e cerca tenta spesso la giocata, sfiorando il gol con un destro da fuori area deviato dal portiere gialloblu. Nella ripresa è calato vistosamente ma non solo lui, comprensibile visto che ha giocato per oltre 90 minuti. Sempre in partita invece Kalidou Koulibaly, che giganteggia al centro della difesa azzurra coadiuvato da Nikola Maksimovic, buona prestazione anche la sua. Il senegalese non concede nulla sulle palle lunghe nè tanto meno su quelle alte, sempre attento e pronto ad evitare guai soprattutto nei momenti di maggiore sofferenza.

Da menzionare anche la prestazione di Matteo Politano, anche lui molto attivo nella prima frazione, nella seconda cala insieme al resto della squadra. David Ospina garantisce sicurezza fra i pali, sbaglia giusto qualche rilancio con i piedi. Al 67′ si è visto inoltre l’ingresso in campo di Faouzi Ghoulam che non giocava da tantissimo. L’algerino realizza nel finale l’assist a Lozano per il raddoppio, adesso ci si aspetta di rivederlo nuovamente in campo. A proposito di Lozano, ottimo ingresso in campo per il messicano: entra, segna e sfiora il tris.