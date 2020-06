Se Zielinski e Koulibaly hanno giocato un’ottima partita nella vittoria per 0-2 sul campo del Verona, c’è anche chi non ha brillato. In questo caso va citato Diego Demme, giocatore solitamente imprescindibile nello scacchiere di Rino Gattuso. Oggi però il gioco è filtrato poco dai suoi piedi, non a caso il Napoli ha impostato il gioco soprattutto dalle fasce.

A proposito di fasce, prestazione opaca anche per i due terzini e specialmente in fase difensiva. Se Hysaj e Di Lorenzo risultano essere molto propositivi in attacco, quando il Napoli si difende invece sono poco concentrati e lasciano crossare troppo spesso gli avversari. Segno di una condizione fisica ancora non ottimale per tutti.