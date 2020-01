TOP&FLOP – La sua prestazione sarebbe potuta costare tanto alla squadra. Il peggiore per MN…

Arriva troppo presto il suo primo cartellino giallo e con un intervento troppo azzardato e scomposto, Hysaj al 20 si fa espellere per doppia ammonizione. Il terzino sembra fuori fase sin da subito, sulla sua fascia la Lazio riesce troppo spesso a creare azioni. Con la sua espulsione, arrivata decisamente troppo presto, il risultato finale poteva essere compromesso in maniera decisiva. Il peggiore per MondoNapoli. Voto 4