TOP&FLOP – Il Napoli conquista la semifinale. Il migliore per MN è…

Partita accesa al San Paolo, le due squadre si affrontano sin da subito a viso aperto, e proprio nei primi minuti arriva il magnifico goal del capitano, Lorenzo Insigne che con una splendida giocata riesce a saltare i difensori e a far goal. La Lazio tenta in tutti i modi di pareggiarla, ma anche la difesa si fa trovare pronta in più occasioni. Ma la sua prestazione è superba per tutto il suo minutaggio, l’attaccante napoletano non risparmia le sue energie e spesso è in difesa ad aiutare i compagni, soprattutto dopo l’espulsione arrivata troppo presto di Hysaj. Sul prato, il capitano incita i propri compagni e richiama il calore dei tifosi, che finalmente, si fanno sentire e acclamano la squadra e Insigne. Voto 8. Si guadagna un buon voto anche Demme, il nuovo arrivato non sembra poi così “nuovo”, è entrato subito nelle meccaniche di gioco di Gattuso ed al centrocampo gestisce bene i tempi e innesca qualche buona azione, il nuovo innesto potrebbe essere davvero incisivo per le prossime gare.