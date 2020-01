TOP & FLOP – Napoli, il gioco torna ma la fortuna no: il flop è un’ingenuità gravissima

Finisce con uno sciaguratissimo 1-0 un Lazio-Napoli di altissimo spessore, deciso con uno sfortunatissimo intervento di Di Lorenzo, chiamato ad intervenire invano un tiro di Immobile verso la porta lasciata vuota da Ospina.

Proprio lo scellerato intervento del portiere colombiano ha deciso il big match dell’Olimpico che, per lunghissimi tratti, è stato in pugno agli azzurri allenati da Gattuso. Nonostante qualche buon intervento nel corso del match, l’errore dell’estremo difensore all’82esimo gli costa la bocciatura definitiva e la palma del peggiore in campo: troppo ingenua l’idea di voler dribblare Ciro Immobile al limite dell’area di rigore, con l’altissimo rischio di perdere la sfera già corso in almeno tre occasioni nel corso di questa partita.

Continua l‘andamento sfortunato della formazione partenopea, capace di imporsi e creare gioco in casa di una Lazio in grande forma, ma contemporaneamente ancora troppo ingenuo e poco cinico per portare a casa i tre punti.