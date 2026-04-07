Alisson show – Pioggia di 7 per i quotidiani: “Entra e spacca la partita”

“Ha Spaccato la partita, la luce che accende il Napoli”, così scrivono i quotidiani, sottolineando il grande ingresso di Alisson Santos ieri sera contro il Milan. Pioggia di 7 per l’esterno, entrato anche nell’azione del gol vittoria di Politano.
Questi i voti dei quotidiani:
Gazzetta dello Sport – 7: “Vitamina V, come vittoria. Entra e spacca, come solo lui sa fare. Con strappi, virate, dribbling. Da un suo no-look per Olivera nasce l’azione del gol”.
Corriere dello Sport – 7: “La luce che accende il Napoli. L’uomo sprint per il sorpasso al Milan, che fatica a contenerlo quando entra a metà ripresa”.
Tuttosport – 7: “Con i suoi sprint cambia la partita”.