Neres show, è l’uomo della Supercoppa: i quotidiani impazziti per il brasiliano

Che partita ieri per David Neres, che con la sua doppietta ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria della Supercoppa del Napoli contro il Bologna. Voti altissimi dai quotidiani: “Samba e fantasia; un uomo chiamato Supercoppa”

Nel dettaglio:

Il Messaggero – 8,5: “Gol spettacolare a giro, per poi ripetersi con la doppietta personale. È rinato nel momento migliore della stagione”.

La Gazzetta dello Sport – 8: “Samba e fantasia. Ci ha preso gusto, ma questi sono due capolavori: sinistro e giro da lontano, scavetto sottomisura. Immarcabile”.

Il Corriere dello Sport – 9: “Un uomo chiamato Supercoppa. Questo trofeo è soprattutto roba sua. Gol in semifinale, doppietta stratosferica e partita pazzesca in finale. E soprattutto, quanta tecnica, quanta fantasia, quanta qualità. Italiano decide di affidarlo a Lucumi che deve allargarsi per cercare di arginarlo, ma non ci riesce mai. E’ troppo veloce, troppo scaltro, sia nello stretto che nell’allungo ha una marcia in più. L’intesa con Hojlund è recente, invece sembra che i due stiano insieme da anni. Lavora bene anche in difesa”.