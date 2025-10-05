Napoli-Genoa 2-1: le pagelle di MN

Il Napoli riesce a ribaltare lo 0-1 del Genoa e conquista tre punti fondamentali per rimanere in vetta alla classifica. Ecco le pagelle di MondoNapoli:

Milinkovic Savic 6: togliendo la rete subita, non è quasi mai stato chiamato in causa.

Di Lorenzo 6,5: sufficienza per il capitano che torna da titolare dopo la squalifica in Champions League, erano mancate le sue sovrapposizioni sulla fascia destra, ed è stato decisivo sulla rete di Hojlund. Peccato per il palo preso su calcio d’angolo.

Beukema 6: altra bella prestazione da parte dell’olandese, che però si è dimostrato poco attento nell’azione che ha portato al vantaggio la squadra di Viera.

Juan Jesus 6,5: grande partita da parte del centrale italo-brasiliano, che ripaga ancora una volta la fiducia data da Antonio Conte. Grande esperienza e leadership, soprattutto nei minuti finali.

Olivera 5,5: non troppo in partita il terzino uruguaiano che non ha spinto come al solito sulla fascia e inoltre si è fatto superare con un po’ di facilità da Norton Cuffy sullo 0-1 del Genoa. E’ stato inoltre sostituito a inizio secondo tempo.

Anguissa 8: inizio un po’ altalenante da parte del camerunense, che però nella ripresa, si rende protagonista prima del goal del pareggio e poi di controllo totale del centrocampo. Inoltre senza il suo tiro respinto da Leali, non ci sarebbe stato il 2-1 in quell’occasione.

Lobotka 6: sempre equilibrio totale quando c’è lui in campo, l’unica nota negativa: l’infortunio.

McTominay 6,5: si è visto un po’ di più nel 4-3-3 iniziale, giocando nella sua posizione e con un esterno vero sulla sinistra, può inserirsi più facilmente in area di rigore e toccare più palloni. Una nota negativa anche per lui è quella del goal che manca. Con una rete potrebbe tranquillizzarsi di più.

Politano 6: prestazione sufficiente per lui, nonostante la troppa stanchezza evidente. Si è divorato un goal a porta praticamente vuota ed è uscito per infortunio. Sperando non sia niente di grave.

Neres 6,5: poco incisivo sulla fascia sinistra, sulla destra quando è entrato Spinazzola, è salito di livello e ha creato qualche pericolo in più.

Hojlund 9: altra gara da attaccante vero. Difende, combatte, si inserisce, smista la palla e segna.

SOSTITUTI:

Spinazzola 8,5: si dimostra ancora una volta in grandissima forma. Entra lui e la partita cambia totalmente grazie alle sue giocate e ai suoi inserimenti.

Gilmour 6: subentrato bene al posto di Lobotka, ha smistato vari palloni e ha tenuto bene l’equilibrio della squadra.

Lucca 5,5: entrato negli ultimi 10 minuti si è visto poco. Ha avuto un’unica occasione dove invece di tirare, poteva appoggiare il pallone a McTominay e forse la partita si sarebbe chiusa definitivamente.

Gutierrez 6: entrato un po’ più in forma, rispetto alla gara di Champions League.

De Bruyne 8: eleganza, qualità e intelligenza. Assist fantastico in fuorigioco per Hojlund, cross ottimo sul 2-1 sempre per il danese. Giocate importanti per aprire il gioco e tenere palla.