I voti di De Bruyne – Classe immensa, la stella del Maradona: i quotidiani pazzi del belga

Finalmente ieri contro lo Sporting si è visto il vero De Bruyne. Una prestazione di livello assoluto, condita con due assist per Hojlund che sono valsi la vittoria e i primi tre punti per il Napoli in Champions. I quotidiani sono pazzi del belga, pioggia di 7,5 e un 8 dal Corriere dello Sport.

I voti dei quotidiani:

Il Corriere dello Sport – 8

“Ecco Kevin, la stella del Maradona: pennella per Hojlund due volte (5° assist-man nella storia della Champions a quota 31), recupera molti palloni, esce tra cori e standing ovation. La notte perfetta”.

La Gazzetta dello Sport

“Dalla sostituzione alla redenzione. Due assist e la gran giocata per l’1-0. “Esce, ma qui è diverso…”.

Tuttosport – 7,5

“Scioglie definitivamente la tensione accumulatasi negli ultimi giorni dopo la sostituzione non gradita contro il Milan mettendo al servizio dei compagni la sua immensa classe, ieri declinata nel doppio assist per Hojlund”.

Il Mattino – 7,5

“Il suo slalom e il suo filtrante sembrano come degli apostrofi rosa tra le parole “genio e meraviglia”. Poi, il secondo assist, una pennellata. Il punto di appoggio da sinistra a destra, assolve al compito di aprire tanti varchi, gestendo da play aggiunto e cercando sempre la verticale, con Trincao che spesso lo segue a vuoto. Nella settimana delle critiche, nella settimana delle polemiche, risponde da big (35’st Gilmour 6 con lui il doppio mediano, ma serve alzare la muraglia per contrastare le linee centrali portoghesi)”.