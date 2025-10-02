I voti di McTominay – Cosa ti succede Scott? Per tutti i quotidiani è insufficiente

Nella gioia contagiosa scaturita dalla vittoria del Napoli, c’è un piccolo neo: la prestazione di Scott McTominay. Lo scozzese non riesce ad incidere come lo scorso anno e a differenza della passata stagione, viene spesso sostituto da Conte per passare al 4-3-3. Non ha fatto eccezione la partita di ieri, che ha visto McTominay poco brillante, in cerca della posizione migliore per riuscire a convivere con De Bruyne. I quotidiani bocciano la sua prestazione con una pioggia di 5.

I voti di Scott McTominay:

Il Corriere dello Sport – 5,5

“Si muove spesso alla ricerca della miglior posizione ma perde troppi palloni e non incide come sa, come può”

Il Mattino – 5

“A volte galleggia come un turacciolo sulla schiuma delle gare. Troppo a lungoo svaporato: pressa e viene pressato da Fresneda, supporta Gutierrez su Quenda. Lì a sinistra e quasi mediano sembra smarrito. Si vede poco nel primo segmento, perdendosi nel mancato asse con Gutierrez (24’st Lang 6 va a sinistra del tridente, sempre molto lontano dall’area: praticamente un altro difensore).

La Gazzetta dello Sport – 5

“L’angolo di Nord Europa rimasto senza corrente. Hojlund e Kdb bene, lui perso: in area, il suo territorio, non si vede. Sostituito”