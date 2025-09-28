Milan – Napoli 2-1 – I voti degli azzurri. Brutta partita, scelte discutibili e non sono serviti 30′ con l’uomo in più.

Il Napoli cade male a San Siro. Inizio shock, poi sterile dominio territoriale. Imperdonabile la lunga superiorità numerica non sfruttata. Cambi poco efficaci, squadra priva di verve e di iniziative.

Meret: trova continuità dopo la gara contro il Pisa. Non può nulla sui gol di Saelemaekers e Pulisic, nemmeno vede il missile di Fofana. Non può infondere sicurezza ad una difesa che stasera fa acqua da tutte le parti. Voto 5,5

Di Lorenzo: le reti del Milan si sviluppano dal suo lato, entrambe le volte non è in posizione. Prova a spingere ma di concreto c’è poco, colpisce male davanti a Maignan sull’assiste di De Bruyne. Subisce il fallo del rigore che potrebbe riaprire la partita. Voto 5,5

Marianucci: quest’anno doveva essere di studio ed esperienza per lui, invece per circostanze avverse esordisce in una delle trasferte più difficili del campionato. Male su entrambi i gol rossoneri: anticipato da Pulisic sul primo, sul secondo non contrasta. Per il resto fisico e discreto smistamento del pallone, da rivedere in circostanze migliori. Voto 5

Juan Jesus: quest’anno – nonostante l’impegno e l’attaccamento ai colori azzurri – sarebbe dovuto scendere in campo il meno possibile; invece, continua a giocare e non è impeccabile sul raddoppio rossonero, voltandosi invece di contrastare il tiro di Pulisic. Voto 5

Gutierrez: catapultato solo per estrema necessità in campo. Saelemaekers sbuca dal suo lato, per il resto spinge molto e dimostra personalità ma sembra leggerino, e deve abituarsi in fretta al calcio italiano. Voto 5,5

Lobotka: solito lavoro di ordine ma fa fatica quando il Milan si rintana. Spesso affronta Modric, senza sfigurare. Voto 6

Politano: punta sempre l’avversario, a risultati alterni. Sbaglia la misura nei cross. Voto 6 Dal 76’ Lang, il tempo di farsi apprezzare per qualche spunto interessante. Voto 5.5

Anguissa: sempre nel vivo del gioco ma sbaglia molto. Spreca di testa una buona occasione. Cala vistosamente nel finale. Voto 5

De Bruyne: è ovunque, anche se non è mai decisivo. Impeccabile sul rigore, per il resto è tutta da migliorare l’intesa con i compagni e la posizione in campo Voto 5,5 Dal 72’ Elmas, impalpabile, azzera la superiorità numerica Voto 5

Mc Tominay: soffre decentrato a sinistra, nonostante ciò, è il più pericoloso degli azzurri. Esce prima del concitato finale ed è una scelta assai discutibile. Voto 6 Dal 72’ Neres: non salta mai l’uomo, passa a destra con l’ingresso di Lang e continua a perdere palloni banalmente. Poi, improvvisamente si desta e colpisce prima l’incrocio e poi costringe Maignan alla parata che salva il risultato Voto 6

Højlund: chi l’ha visto? Soffre il canovaccio tattico: Milan subito avanti e poi di rimessa. Non conquista un pallone, di conclusioni nemmeno a parlarne. Voto 4,5 Dal 72’ Lucca, se possibile ancora peggio del danese, ha la giustificazione del poco tempo a disposizione. Voto 5

Arbitro Chiffi: ci mette una vita a decidere sul rigore, sembrato netto anche in diretta. Non vede un paio di episodi dubbi in area rossonera e consente tutto l’ostruzionismo possibile nei minuti finali. Ferma il gioco per ammonire Rabiot, poi per un presunto fallo di Lucca in area, e il Milan ringrazia. Voto 5

Conte: Stavolta il peggiore è lui: spero stia analizzando seriamente con lo staff i continui stop per problemi muscolari. Pessima la gestione delle rotazioni, Beukema a riposo e l’esordiente Marianucci nella partita più difficile. Cambi sbagliati, tolti i pochi in grado di tirare in porta. Era meglio se il Milan avesse dilagato nella ripresa: mezzora con l’uomo in più senza proporre nulla brucia e preoccupa stasera più della sconfitta. Voto 4