La pagella degli azzurri

Meret – serata di tutta tranquillità per il portiere azzurro. Lo spaventa Adams poco dopo il vantaggio, per il resto solo qualche disimpegno con i piedi. S.V.

Di Lorenzo – Gara concreta per il capitano che lotta e si sacrifica quando il Torino si riversa nella metà campo azzurra. Si vede poco in avanti, ma è tutta la squadra che stasera preferisce gestire. 6

Rrhamani – si giova, dopo qualche turno, nuovamente della presenza di Buongiorno al suo fianco: sicuro negli anticipi, non è mai in affanno. 6,5

Buongiorno -al rientro sfodera il suo repertorio di anticipi e letture giuste. Purtroppo all’ora di gioco è costretto al cambio. 6,5 Dal 65′ Rafa Marin – entra a gara indirizzata, pochi palloni giocati, nessun affanno 6

Oliveira – gara onesta, senza particolari sbavature; si vede poco in avanti lasciando spesso Spinazzola in inferiorità numerica. 6 Dal 86′ Raspadori – supera l’influenza, servirà l’apporto di tutti nelle prossime gare S.V.

Anguissa – comincia bene, poi soffre la densità avversaria a centrocampo, spesso di mestiere in una gara che con il passare del tempo diventa sempre meno complicata. Out dopo il fallo di Ilic. 6,5 Dal 57′ Billing – ottimo impatto, subito una traversa clamorosa, poi personalità e sostanza in mezzo al campo 6,5

Lobotka – solita quantità industriale di palloni giocati, poche sbavature e qualche prezioso recupero in ripiego. Chiede il cambio e la su agara termina prima del novantesimo. 6 Dal 85′ Gilmour – solo il tempo di timbrare il cartellino S.V.

Mc Tominay – è l’uomo imprescindibile di questo Napoli, di sicuro il giocatore più decisivo del torneo. Oggi due gemme, da centravanti nel cuore dell’area di rigore; le fortune azzurre sono legate a filo doppio alle prestazioni di Scott. 8

Politano – solita gara generosa, pochi sprazzi in avanti ma buon lavoro anche in fase di non possesso. Serve l’assist del raddoppio di Mc Tominay. Finisce, come al solito, stremato 6,5

Lukaku – stasera troppo sottotono, l’avversario – il cileno Maripan – sembra avere più forza e più sprint; Romelu non trova mai il modo di liberarsi o di calciare in porta. 5 Dal 86′ Simeone – entra a gara decisa e non ha il tempo di farsi notare S.V.

Spinazzola -schierato alto a sinistra perde la profondità e l’effetto sorpresa; comunque è tra i più intraprendenti e prova sempre a confezionare l’assist giusto. 6,5

Conte – presenta la stessa squadra di Monza, il gol immediato di Mc Tominay gli facilita il compito; poi, tanta concretezza (3 palle goal:2 reti ed una traversa) e la consapevolezza di lasciar sfogare l’avversario limitando a poco o niente i danni. Servirà tutta la sua esperienza per gestire questo finale di stagione. 7