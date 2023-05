Pagelle MN di Bologna-Napoli: Brilla Osimhen ma non basta. Gli errori difensivi regalano il pari al Bologna

Il Napoli esce dal Dall’Ara con un solo punto dopo aver dominato la partita per almeno 60′. I tanti cambi nel finale penalizzano gli azzurri e premiano la squadra di Thiago Motta che trova nei minuti finali un insperato pareggio con il neo entrato De Silvestri. Peccato perchè gli azzurri, grazie alla doppietta di Osimhen, che è salito a quota 25 in classifica, potevano puntare a realizzare il record di punti della storia azzurra con questa vittoria.

Ecco le pagelle di Bologna-Napoli.

Gollini 6,5: Sempre sicuro negli interventi e vuole anche fare l’assitman con i suoi lanci lunghi a Osimhen

Bereszynski 6: Meglio di altre volte ma non ha il passo di Barrow e si vede. Si riscatta nella ripresa con l’assist del 2-0 di Osimhen.

Rrahmani 6: Tiene bene Arnautovic senza patemi.

Kim 6: Sempre attento nelle chiusure. Giallo evitabile che gli costerà ultima presenza in campionato. Sperando non sia l’ultima con il Napoli oggi.

Olivera 5,5: Sbavatura a fine primo tempo con Arnautovic che lo grazia tirando malissimo; Si perde Ferguson sul primo gol del Bologna e si fa superare di De Silvestri sul 2-2

Anguissa 7: Elastico in mezzo al campo tra mediana difensiva e mediana offensiva. Cerca il gol dopo averlo fatto con l’Inter,

Lobotka 6,5: Solito metronomo. Difficile da marcare per chiunque. Domina in mezzo all’ares,

Zielinski 6: Sempre in appoggio offensivo ad Osimhen, pressa alto e partecipa anche lui nell’errore di Skorupski per il primo gol;

Zerbin 5,5: Ci mette grinta ma non riesce ad essere determinante e atrovare il gol anche per due bei interventi di Skorupski,

Osimhen 7,5: Doppietta che lo porta a quota 25 in campionato per la sua presenza numero 100. Tutti numeri importanti per il trascinatore degli azzurri e capocannoniere del campionato

Kvaratskhelia 7: Dal suo lato viene il mal di testa a tutti i giocatori del Bologna. Cerca in tutti i modi il gol ma non lo trova

Simeone 6: Vuole legittimare la sua ennesima convocazione con la Nazionale Argentina e chiudere bene una stagione indimenticabile per lui.

Raspadori 6: Ci prova ad inventare nel finale per rendersi pericoloso

Zedadka 6: Dimostra grande vivacità

Juan Jesus 6 : Entra nel finale ma poco può sui due gol del Bologna

Gaetano sv

Spalletti 6.5: Punta al record di punti e chiede il massimo dai suoi. Oltre allo scudetto vuole lasciare anche un altro segno indelebile nella storia azzurra. Peccato non esserci riuscito per il gol nel finale di De Silvestri. tutto questo ovviamente non macchia una stagione fantastica.