Pagelle di MN di Napoli-Milan – Azzurri irriconoscibili cedono le armi al Milan

Una sconfitta bruciante e pesantissima in casa per gli azzurri. Maradona violato ancora dopo la sconfitta di misura con la Lazio. Quattro sberle che speriamo servano a svelgiare la squadra di Spalletti. L’assenza di Osimhen non può essere alibi per una serata vissuta in vacanza dalla squadra di Spalletti. Troppo brutto il Napoli, troppo cinico e forte il Milan. Non può essere quello di stasera il divario tra le due squadre. Bisogna subito voltare pagina perchè tra Champions e campionato non c’è tempo per piangersi addosso.

Ecco le pagelle di questa serata:

Meret 6: Sui gol non ha colpe specifiche. Per il resto due interventi sicuri su Diaz ed evita nel finale un passivo peggiore.

Di Lorenzo 5,5: Soffre Leao ma cerca sempre di proporsi in fase offensiva anche se con un pò di timidezza. Anche lui

Kim 5,5: Non è apparso attento come al solito e ha sbagliato troppi passaggi in uscita ma è il meno peggio della retroguardia

Rrhamani 5: Anche lui si perde nella morsa dei giocatori del Milan che gli sbucano da tutti i lati. Poco lucido

MarioRui 4,5: messo in mezzo da Diaz, colpevole in entrambi i primi due gol e poi sempre frettoloso in fase di impostazione. Serataccia.

Lobotka 5: Benaccer lo segue a tutto campo e per la prima volta lo vediamo sbagliare anche due o tre passaggi per la pressione. Irriconoscibile

Anguissa 5,5: Sempre il solito diesel ma ci prova anche se senza fortuna ad inizio secondo tempo.

Zielinski 4,5: Abulico, fuori dal gioco, da chi l’ha visto.

Politano 5,5: Si danna dal suo lato dove Hernandez e Leao sono due spine nel fianco ma non riesce mai a rendersi pericoloso.

Simeone 5,5: Lotta ma non riesce a rendersi molto pericoloso come vorrebbe. Era difficile sostituire Osimhen e si è visto.

Kvaratskhelia 6: poco servito ma quando ha la palla accende il Napoli. Unico a dannarsi ma senza fortuna.

Ndombele 6: Entra con voglia e si nota più di Zielinski in mezzo al campo

Lozano 5,5: Cerca di farsi largo in velocità ma non riesce a pungere in attacco

Elmas 6: La sua dinamicità è mancata in questa partita.

Raspadori 5,5: Ritorna dopo più di un mese. Trova uno spunto buono ma è impreciso e anche poco lucido.

Juan Jesus 6: Premio per il suo rinnovo l’ingresso in campo

Spalletti 5: Il suo piano gara fa acqua nel primo tempo e non trova le giuste mosse nella ripresa. L’assenza di Osimhen forse pesa troppo nell’economia della fase di impostazione di gioco. Poche palle nel primo tempo per Kvara e poche idee nuove in fase offensiva quando Lobotka non è in serata. Anche per lui sarà una settimana di passione per cercare di ricucire gli strappi di stasera nel morale dei suoi in vista di un finale di stagione che deve portare solo cose belle e non brutte come stasera.