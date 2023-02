Pagelle di Spezia-Napoli: Diciottesima vittoria azzurra nel segno di Osi e Kvara.

Anche lo Spezia resiste solo 45′ ai colpi degli azzurri. Diciottesima vittoria stagionale che porta gli azzurri a +16 almeno fino a stasera su Roma e Inter. Il derby di Milano sarà un fuori i secondi che però vedranno gli azzurri sempre più lontani. Spalletti tiene alta la tensione e con Kvara e Osimhen la chiude nella ripresa in appena 25′.

Ecco le pagelle della redazione di MondoNapoli:

Meret 6: Praticamente inoperoso per tutta la prima frazione. Nessun pericolo dalle sue parti.

Di Lorenzo 6: Cerca di proporsi come mediano aggiunto. Ci prova di testa sui calci piazzati. Sempre presente e attento

Mario Rui 6: Accompagna le azioni offensive sulla fascia sinistra sempre tenendo in apprensione la difesa spezzina.

Kim Minjae 6,5: Sempre attento. Chiude tutti gli spazi dal suo lato coprendo la zona sinistra dove Mario Rui è sempre molto avanzato

Rrhamani 6,5: Ordinaria amministrazione con gli avanti spezzini. Spesso al centro della fase di costruzione.

Lobotka 7: Cervello del gioco. Unico a giocare di prima per cambiare gioco e cercare spazi tra l’attenta maglia di difensori dello Spezia. Perde il primo pallone all’83’

Anguissa 6: In leggera flessione come contro la Roma. Poche idee e lento nella costruzione del primo tempo. Cresce nella ripresa insieme alla squadra.

Zielinski 5: oggetto misterioso nel primo tempo francobollato da Esposito che non gli lascia spazi per rendersi pericoloso

Lozano 5: Non svolge il compito che Spalletti gli assegna. Gioca pochi palloni interessanti e si becca anche un giallo evitabile. Giusta la sostituzione nell’intervallo.

Osimhen 7,5: Caldara lo francobolla nel primo tempo ma lui crea spazi per la manovra offensiva degli azzurri. Segna una doppietta in pochi minuti nella ripresa con il solito opportunismo che chiude la partita. Sono 16 in campionato. Incontenibile.

Kvarastkhelia 7,5: Forse il migliore degli azzurri perchè crea scompiglio nella retroguardia spezzina. Gli manca l’ultimo passaggio. Segna con freddezza il rigore.

Politano 6: entra al 46’ e dopo 10’ si procura il rigore cosrtringendo Reca ad un fallo di mano.

Elmas 6: Solito apporto a centrocampo.

Ndombele 6: Lotta su tutti i palloni gestendo il risultato.

Olivera 6: Cerca anche qualche sortita offensiva

Simeone 6: Entra con la solita garra.

Spalletti 7: Tiene alta la tensione del gruppo reo di essere lento nella manovra. Non sarà facile da qui alla fine per lui che dovrà frenare i facili entusiasmi di un gruppo che sta facendo cose straordinarie. Cambia al momento giusto. Diciottesima vittoria per entrare nella storia azzurra come il tecnico con più punti realizzati.