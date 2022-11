Pagelle MN di Liverpool-Napoli – Nonostante la sconfitta il Napoli non demerita. Olivera e Kim sugli scudi.

Il Napoli perde la sua imbattibilità e interrompe la scia delle 14 vittorie consecutive. Lo fa nella maniera più indolore perchè conserva il primo posto nel girone. Una sconfitta immeritata che si materializza nei minuti finali di gara e nel lungo recupero. La difesa regge 85′ all’attacco fenomenale dei Reds, poi cade su due calci piazzati. Napoli chiude meritatamente primo nel girone e ora lunedì saprà la sua avversaria degli ottavi.

Ecco le pagelle della redazione di MondoNapoli di questa ultima gara dei gironi di Champions:

Meret 5,5 Ben posizionato sul tiro pericoloso di Thiago, forse l’unico pericolo del primo tempo. Indeciso nell’occasione del primo gol del Liverpool.

Di Lorenzo 6,5: Dal suo lato provano a sfondare, ma il Capitano azzurro regge ottimamente.

Olivera 7 : Salah avversario ostico. Lo tiene con fisicità e attenzione. Una partita di ottimo livello. Giocatore affidabile e in crescita.

Ostigard 7: Avrebbe meritato la gioia del gol che i millimetri del VAr glielo negano. Di testa domina. Forse con i piedi dovrebbe ancora migliorare.

Kim 7: Praticamente ovunque in mezzo alla difesa contro tutti. Recupera anche Salah in velocità quando serve.

Anguissa 6: Primo tempo timido, non da lui. Nella ripresa riprende in mano la sua zona di centrocampo aiutando molto in fase difensiva.

Lobotka 7: Il faro del Napoli. Non è un caso che esca lui e il Napoli subisca la pressione del Liverpool e segni due gol.

Ndombele 6: Forse in fase di impostazione pecca qualcosa ma nei contrasti non tira mai via la gamba.

Politano 5,5: Soffre Tsinikas. Il terzino greco non gli lascia spazio in attacco e lo preoccupa in fase difensiva, ma regge il duello finchè riesce.

Osimehn 6: Gara di sacrificio. Lotta a tutto campo ma non riesce a rendersi pericoloso

Kvaratskhelia 6,5: Dal suo lato i pericolo maggiore del Napoli. Devono sempre raddoppiarlo i Reds per contenerlo.

Lozano 6: Prova a dare fastidio a destra e procura un paio di pericoli che potrebbero regalare il meritato pareggio al Napoli.

Elmas 6: Lotta a centrocampo ma non è Lobotka

Zielinski 6: Entra e incide poco ma non commette errori.

Raspadori sv

Simeone sv

Spalletti 6,5: Forse tira un sospiro di sollievo. Una sconfitta indolore al termine di una gara in cui il Napoli non ha demeritato. La sua squadra viene trattata con tanto rispetto dai Reds e questo deve solo renderlo orgoglioso per il lavoro fatto fino ad oggi. Si gode il primo posto del girone e attende con fiducia il sorteggio degli ottavi. Ora testa al Campionato.