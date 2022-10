Dopo solo due mesi e mezzo dall’inizio della stagione, Kim ha già fatto dimenticare un giocatore come Kalidou Koulibaly. Arrivato tra lo scetticismo generale, il coreano ha saputo da subito imporsi nella difesa azzurra, diventando fin da subito uno degli insostituibili di Luciano Spalletti. Ieri l’ennesima grande prova contro i Rangers che conferma sempre di più la forza di questo gigante che da quando vesti i colori del Napoli non ha sbagliato una partita. Voti altissimi dai quotidiani per lui:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 7