Pagelle MN di Cremonese-Napoli: Simeone decisivo e Kvara sempre illuminante.

Non senza soffrire, il Napoli vince a Cremona e si lancia in solitaria in testa alla classifica. Decidono i cambi di Spalletti. L’ennesimo gol del Cholito Simeone dalla panchina che regala la vittoria, prima nella storia in casa della Cremonese. Kvara sempre determinante nei momenti chiave della partita procurandosi un rigore e con l’assist del 1-3 che chiude la gara.

Ecco le pagelle dela redazione di MondoNapoli:

Meret 6: inoperoso per tutto il primo tempo. L’unico brivido glielo regala Anguissa con un retropassaggio avventato

Di Lorenzo 6,5: Gioca praticamente a tutto campo. Non solo terzino ma anche quasi da mezzala in mezzo al campo

Mario Rui 6,5: Pochi pericoli dal suo lato. Decimo assist in stagione che regala il gol a Simeone.

Rrhamani 7: Oltre a difendere rpova anche ad offendere e sfiora il gol con una cavalcata solitaria fermata dal palo. Sfortunatissimo esce nel finale.

Kim 7: Il solito muro. Quando non arrivano gli altri compagni sbuca lui a togliere le castagne dal fuoco in mezzo all’aere

Lobotka 7: Francobollato a tutto campo apre gli spazi per i difensori che impostano ma riesce anche a trovare spazi con gli uno due per lanciarsi in avanti

Anguissa 6: Meite lo tallona ma lui riesce, dopo un pò di affanno a tornare a dominare il centrocampo

Ndombele 6: Tra le linee con la copertura dei due colossi azzurri, riesce con qualità e fisicità ad essere utile in fase offensiva

Politano 6,5: Segna ancora. Freddo dal dischetto come a San Siro.

Raspadori 6,5: Accorcia sempre e apre il gioco. Prova a rendersi sempre pericoloso con gli uno due al limite dell’aerea

Kvaratskhelia 7: Sorvegliatro speciale dei difensori della Cremonese come Lobotka. I suoi tagli sono però miicidiali e proprio da uno di questi trova il fallo da rigore che sblocca la partita. Assist a Lozano che chiude la partita nel recupero evitando inutili sofferenze.

Simeone 7: Entra e la sblocca lui. Una sentenza dalla panchina. Un gol ogni 80’. Lotta e tiene in apprensione la Cremonese da solo. Decisivo

Zielinski 6: A ritmo basso nel finale tiene palla per far passare i minuti

Lozano 6,5: Segna il gol della sicurezza e quasi ne faceva un altro in contropiede

Ostiggard 6: Entra a freddo ma tiene bene gli attaccanti grigiorossi

Olivera 6,5: Il gol nel finale è il premio ad un ottimo inizio di stagione dell’uruguaiano

Spalletti 7: Non si fa prendere dalla foga del turnover e ne cambia solo due che sono però Politano e Ndombele che nulla hanno da invidiare agli compagni. Fa del possesso palla l’arma della pazienza per aprire le difese a riccio come quella dei grigiorossi. E’ un Napoli camaleontico che se Lobotka viene ingabbiato sa trovare nei difensori dei playmaker adeguati. I cambi decisivi per la vittoria.