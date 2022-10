Pagelle MN di Napoli-Torino – Anguissa fa il torero, Lobotka metronomo

Il Napoli vince e convince contro il Torino e si conferma in testa alla classifica. Decide e indirizza la partita nei primi 15′ una doppietta di Zambo Anguissa che sembra ormai averci preso gusto a far gol dopo essersi sbloccato contro il Liverpool. A chiudere conti nel primo tempo un gol del solito Kvara dopo una lunga cavalcata di 50 metri simile a quella del secondo gol di Anguissa. Il Torino prova nella ripresa a farsi pericoloso ma la squadra regge e i cambi di Spalletti inchiodano il risultato.

Ecco le pagelle della redazione di MondoNapoli

Meret 6,5: Poche responsabilità sul gol perchè vede la palla sbucare all’ultimo momento. Due belle parate per tempo su Vlasic e Radonjic.

Di Lorenzo 6,5: Sempre attento sulla sua fascia e si propone molto in fase offensiva creando problemi a Lazaro grazie anche all’aiuto del solito Politano

Rrhamani 6,5: Puntuale nelle chiusure e negli anticipi aiutando in raddoppio con Kim su Sanabria e tenendo a bada Vlasic quando lo punta.

Kim 7: Il muro coreano presidia la sua area sempre con puntualità e attenzione. Una certezza e un ostico avversario per Sanabria.

Mario Rui 6,5: Ancora un assist per lui. Forse poco deciso nell’occasione del gol di Sanabria.

Anguissa 8: Doppietta in 12’. La prima con il Napoli. Autentico incubo del centrocampo per il Torino.

Lobotka 7,5: Lo trovi ovunque. Sbuca da ogni parte e quando la palla è nei suoi piedi è in cassaforte.

Zielinski 6,5: Accorcia e strappa quando serve. Cerca anche lui la via del gol.

Politano 7: Recupero importante dopo il problema alla caviglia. Onnipresente sulla fascia destra. Autentico uomo aggiunto con Lazaro che lo soffre sia in fase offensiva che difensiva.

Raspadori 7: Gioca tra centrocampo e attacco aprendo il gioco quando serve e accorciando la squadra.

Kvaratskhelia 6,5: Ancora un gol per lui e stavolta con grande lucidità dopo 50 metri palla al piede. Forse perde qualcosa quando deve difendere e Mario Rui in qualche occasione avrebbe bisongo del suo aiuto contro la fisicità di Singo.

Simeone 6: Entra e lotta come suo solito ma non trova il gol come a San Siro.

Ndombele 6: Entra meglio di altre volte. Sta crescendo di condizione

Lozano 6: Prova la via del gol ma solo una gran parata di Milinkovic Savic glielo nega

Elmas sv

Olivera sv

Spalletti 7: Conferma la squadra di Milano e trova subito ottime risposte dopo la sosta. La squadra segue i suoi dettami tattici e veder giocare il suo Napoli in questo periodo è davvero un piacere anche grazie allo stato di forma dei suoi centrocampisti che dominano gli avversari in ogni zona del campo.