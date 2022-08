PAGELLE MN di Fiorentina-Napoli! Anguissa ok, Raspadori più di Kvara!

Il Napoli intoppa nella Fiorentina alla terza giornata di Serie A. Al Franchi finisce 0-0! Partita tutto sommato equilibrata. Nel primo tempo, la squadra di Spalletti ha subito molto il pressing asfissiante della Viola. Nella seconda frazione, gli azzurri sono riusciti ad ottenere il pallino del gioco (56% di possesso palla nei secondi 45 minuti contro il 46% del primo tempo). Con il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1, il Napoli ha trovato più linee di passaggio, in particolare grazie a Raspadori. Le due squadre quindi si dividono la posta: con questo punto, Osimhen & company salgono a 7 punti, raggiungendo Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma al primo posto. Ma ecco i voti di Mondonapoli!

Meret 6: Nel primo tempo rischia di fare un pasticcio su un tentativo di Sottil, poi si fa trovare pronto in 3 occasioni nella seconda frazione.

Di Lorenzo 6: Una semplice sufficienza per il capitano, fa il suo addomesticando Sottil nel migliore dei modi.

Rrahmani 6.5: Jovic entra nella sua morsa per tutta la partita, si fa trovare sempre puntuale nei momenti del bisogno.

Kim 6.5: aiuta molto bene il suo compagno di reparto e ferma tutto ciò che passa dalle sue parti. Anticipa quasi sempre i giocatori viola sui lanci lunghi dalla difesa.

Mario Rui 6: Ikoné e Kouamé potevano rivelarsi avversari tosti da affrontare, lui si dimostra all’altezza ma non brilla in fase offensiva.

Anguissa 6.5: il migliore degli azzurri. Non si fa influenzare dall’ammonizione subita al terzo minuto e fa la solita partita di rottura. Bene anche in fase di costruzione.

Lobotka 6: all’inizio subisce la pressione di Amrabat ma poi si riprende dirigendo sufficientemente il centrocampo. (78′ Ndombele 5.5: in soli 12 tocchi del pallone, perde il possesso per 2 volte. Spaesato!)

Zielinski 6: aveva il compito di legare centrocampo e attacco e lo svolge in modo corretto. (61′ Raspadori 6.5: impatta bene facendo il lavoro prezioso di uomo tra le linee. L’unico capace di impegnare Gollini, costretto ad una grande parata.)

Lozano 5: il peggiore in campo! Perde palla per ben 12 volte ma soprattutto si divora un gol di testa dal limite dell’area piccola. Insufficiente! (71′ Politano 6.5: mette in mostra tutta la sua qualità che dà una grande mano al Napoli. Dialoga molto bene con Raspadori!)

Osimhen 5: anche lui sottotono! Ingabbiato da Milenkovic e Quarta prima e Igor poi. Il Napoli provava a rifugiarsi da lui quando non riusciva ad uscire con la costruzione dal basso, ma il nigeriano non si faceva mai trovare al posto giusto! (78′ Simeone 6: fa il suo, nulla di che il suo debutto.)

Kvaratskhelia 6: non brilla come nelle prime due giornate. Spesso si intestardisce con il pallone tra i piedi, provando a dribblare tutti senza successo. Prestazione comunque soddisfacente. (61′ Elmas 5.5: gioca ancora da esterno sinistro ma si vede molto poco.)

Spalletti 6: bravo a trovare l’idea del 4-2-3-1, ma forse Lozano andava sostituito prima.