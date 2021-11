Pagelle MN – Un super Di Lorenzo non basta, Mario Rui ingenuo

Il Napoli si infrange nuovamente sul Verona allo stadio Diego Armando Maradona e sempre con lo stesso risultato, quello di 1-1. Gli azzurri non riescono ad offrire il solito gioco, merito anche della squadra di Tudor che per tutta la gara riesce a tenere un ritmo molto alto, aggressivo e non ha dato spazio al Napoli per ragionare, chiudendo il match con due espulsioni. Con questo pareggio il Napoli sale in testa alla classifica da solo aspettando il risultato del Milan questa sera contro l’Inter. Queste le pagelle della nostra redazione:

Ospina 6.5: Incolpevole sul gol, riesce a sventare almeno un paio di occasioni del Verona su Caprari e Barak. Come al solito, il colombiano dà sicurezza a tutta la squadra e si dimostra un portiere di ottimo affidamento.

Di Lorenzo 7: Il terzino azzurro campione d’Europa è ancora una volta il migliore in campo. Trova la rete del pareggio, ma come al solito spinge tutta la partita e in fase difensiva è pressochè perfetto. Momento di forma straordinario per lui.

Rrahmani 5.5: Meno attento e sicuro del solito, sulla rete del Verona viene anticipato troppo facilmente da Simeone. In un altro paio di occasioni non riesce ad anticipare gli avversari e si prende un cartellino giallo evitabile.

Juan Jesus 6.5: Grande gara del brasiliano. Il compito di sostituire Koulibaly non è di certo semplice, ma lui si dimostra attento e sereno in tutte le occasioni e ribatte più volte i tentativi avversari.

Mario Rui 5: Peggiore in campo. Spinge molto, come sempre, ma è colpevole sul gol del Verona, lasciandosi saltare troppo facilmente da Barak. Nel corso del match non riesce mai a dare qualche cosa in più per la squadra.

Fabian Ruiz 5.5: Stanco. Questo è l’aggettivo giusto per lo spagnolo, oggi apparso molto lontano da quello visto nelle ultime settimane. Regala l’assist a Di Lorenzo per il gol del pareggio, ma sbaglia molti appoggi e molte scelte.

Anguissa 6: Anche il camerunense oggi è sembrato meno in forma del solito, ma le troppe partite ravvicinate potrebbero aver pesato. Tutto sommato, una gara tranquilla e ordinata. (Dall’86 Mertens S.V.).

Politano 5.5: Poca concretezza nella gara dell’esterno azzurro. Tanta corsa, tanto impegno e ripiegamenti difensivi, ma non crea nulla di pericoloso in zona offensiva e non mette mai in difficoltà il Verona. (Dal 62′ Lozano 5.5: Il messicano non riesce ancora ad incidere nella gara. Sbaglia molti passaggi e non riesce mai a saltare l’uomo.

Zielinski 5: Il polacco sembrava stesse tornando quello vero, ma anche oggi è stato un fantasma. Pochi palloni toccati e sbagliati, i suoi guizzi non riesce a farli vedere. (Dal 62′ Elmas 5.5: Come spesso accade, prova opaca del macedone, che non riesce a dare nulla alla squadra).

Insigne 5.5: Il capitano azzurro non è reduce da un periodo fortunato. Poche luci, tante ombre nella sua prestazione, con molti errori di passaggio e di controllo. (Dall’86’ Ounas S.V.).

Osimhen 6: Il nigeriano oggi è stato molto poco pericoloso, ad eccezione del palo colpito con una giocata da fuoriclasse. I difensori del Verona sono riusciti a bloccarlo molto bene. (Dal 91′ Petagna S.V.).

Spalletti 5.5: Il Napoli non riesce quasi mai ad essere pericoloso contro il Verona e i cambi del tecnico toscano sono arrivati in maniera molto tardiva. Mertens e Ounas potevano e dovevano essere inseriti prima.