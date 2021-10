Pagelle MN di Roma-Napoli- Il Napoli sfiora la nona. Difesa ancora imbattuta.

Sfiora la nona vittoria il Napoli e raccolgie solo un punto con lo zero a zero in casa di una Roma molto vogliosa che ha dato in campo l’anima per non farsi sopraffare dagli azzurri. Il Napoli conserva comunque la testa della classifica a pari punti con il Milan ma con una migliore differenza reti. La difesa del Napoli si conferma muro invalicabile con un Koulibaly al top. Molto nervoso Osimenh che lotta e sgomita con i difensori giallorossi. Sotto tono Lorenzo Insigne ma chi veramente delude è Piotr Zielinski. Espulso al fischio finale Spalletti il cui applauso a fine gara viene rilevato da Massa come ironico nei suoi confronti. c’è da dire che il direttore di gara aveva qualche miunuto prima cacciato anche il tecnico della Roma Mourinho per eccessive proteste (doppio giallo tra primo e secondo tempo).

Ospina 6: Poco impegnato durante la gara. Due brividi uno nel primo tempo con Abraham e l’altro nel finale con Mancini, ma controlla bene la difesa e gioca al solito con i piedi come un vero difensore aggiunto

Di Lorenzo 6: appare un pò stanco e non scende tantissimo sulla fascia. Contiene molto bene sia Mikitharyan che El Sharaawy nel finale ma non riesce ad essere incisivo in fase offensiva.

Mario Rui 6: Ha di fronte un avversario scomodo come Zaniolo e poi anche Karsdorf. riesce con l’aiuto di Insigne prima e Elmas nel finale a contenerli. Fa l’ala aggiunta in attacco in diverse occasione e sfiora il gol.

Rrhamani 6.5: Sempre puntale come in tutte le ultime uscite. Tiene bene Abraham con Koulibaly. Salva proprio sull’attaccante inglese che scoordina in occasione dell’unica palla gol che gli capita.

Koulibaly 7,5: Si sprecano ormai gli aggettivi per il muro azzurro. Presente in ogni occasione e prova a fare anche il regista in fase di impostazione. L’ennesimo clean sheet azzurro è anche merito suo.

Anguissa 7: Padrone del centrocampo. Dovrebbe ofrse tirare di più ma recupera palloni a profusione e si propone in ogni zona del campo. Si sacrifica per tutti e riesce sempre ad essere un punto di riferimento.

Fabian Ruiz 7: Pellegrini lo tallona per tutto il campo e non gli permettere di giocare in tante occasioni. E’ bravo lui a smarcarsi sempre e ad essere importante specie nel secondo tempo dove crea sempre pericolo alla retroguardia giallorossa con i suoi lanci e le aperture di gioco.

Zielinski 5: Fuori condizione. non trova la posizione in campo e rischia più volte di fare pasticci in fase di impostazione dove perde anche palloni pericolosi come quello che stava per costare il gol di Abraham a fine primo tempo. Da recuperare.

Politano 5,5: Cerca la profondità nella prima fase di gara ma non riesce mai ad essere incisivo come ci si attendeva. Tiene però basso Vina.

Osimehn 6: Lotta contro Ibanez e Mancini. Sgomita e non riesce a sfruttare alla meglio la sua velocità troppo nervoso in molte occasioni e questo lo porta ad essere poco lucido nelle scelte. Ma gli va dato il merito di fare un gran lavoro di pressing.

Insigne 5,5: Non è il solito Lorenzo che ad inizio gara perde qualche pallone di troppo nei contrasti. si sacrifica come al solito ma non riesce a fare la differenza in attacco come al solito.

Elmas 6: Entra e si mette a sx per tenere Kardsdorf e Zaniolo e prova anche il tiro in porta nel finale.

Lozano 5,5: Incide poco. prova a fare qualche solita sgroppata in fascia ma non riesce a dare quello che forse si aspettava Spalletti. nel finale lascia la fascia di competenza forse un pò troppo sguarnita costringendo agli straodinari alcuni compagni contro El Sharaawy.

Mertens s.v.

Spalletti 6: attende forse troppo per il cambio di Zielinski apparso davvero fuori condizione. una gara che sentiva molto e qualche piccola distrazione per i cori dei tifosi della Roma di certo non lo aiuta.