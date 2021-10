Pagelle MN – Il Napoli sbanca Firenze! Koulibaly e Rrahmani insuperabili

Napoli temerario al Franchi. Nonostante un’ottima prestazione della squadra di Italiano, gli azzurri sono riusciti a strappare i tre punti in uno dei campi più ostici dell’intero campionato. Decisivi i gol di Lozano e Rrahmani.

Ospina 6,5: Il colombiano è sempre sicuro nelle uscite e nei pochi tiri subiti dal Napoli non si lascia sorprendere. Incolpevole sul gol dell’1-0.

Di Lorenzo 6: Partita di sostanza per il terzino ex Empoli che deve fare i conti con un cliente scomodo come Nico Gonzalez. Infatti l’argentino ha provato ad impensierirlo più volte ma tutto sommato è sempre riuscito a tenerlo a bada.

Rrahmani 7: Il difensore kosovaro si conferma come nuovo difensore titolare del Napoli di Spalletti. Prestazione superlativa in fase difensiva con chiusure e anticipi sempre puliti e puntuali. il gol del 2-1 gli conferisce il titolo di “Man of the Match”

Koulibaly 7: Il difensore senegalese è sempre più leader di questa squadra. Un capitano aggiunto e soprattutto un difensore che non lascia passare niente. The Wall partenopeo.

Mario Rui 6: Il terzino portoghese rimedia al rosso con lo Spartaak Mosca di giovedì con una prestazione attenta piena di grinta e cattiveria. L’unica nota dolente l’ammonizione.

Anguissa 6,5: Primo tempo abbastanza anonimo, però nel secondo tempo Frank Zambo Anguissa ritorna ad essere quel giocatore dominante che abbiamo visto nelle scorse giornate di campionato. Trascinatore in mezzo al campo.

Fabian Ruiz 6: L’ex Betis cerca di saltare la linea di pressing della Fiorentina più volte puntando a servire negli spazi. ( Mertens SV)

Lozano 6,5: Il messicano è protogonista della partita con grandi galoppate che impensieriscono più volte il povero Biraghi. Da sottolineare ovviamente la prontezza e l’astuzia nel ribattere alla parata di Dragowski sul rigore di Insigne che ha permesso al napoli di pareggiare la aprtita prima della fine del primo tempo. ( Politano 6: Entra bene in partita creando difficoltà alla retroguardia viola e andando vicino l gol con un tiro che va a millimetri dal palo)

Zielinski 6: Dopo l’infortunio il polacco non è ancora tornato ad essere quello della scorsa stagione. Nonostante ciò regala l’assist del 2-1 a Rrahmani con una pennelata che pochi giocatori al mondo possono permettersi.( Elmas 6: partita di contenimento del macedone senza nessuna sbavatura e aiutando la squadra in fase di ripiegamento)

Insigne 5,5: L’unica insufficienza della partita va al capitano azzurro. Letale è stato il secodno rigrie sbagliato in campionato dal napoletano ma anche tanti passaggi sbagliati negli ultimi 20 metri. ( Demme SV)

Oshimen 6,5: Il nigeriano è come al solito imprendibile negli spazi. Milenkovic e Martinez Quarta non sono mai riusciti a prenderlo se non commettendo fallo. Infatti il rigore è stato procurato proprio da Oshimen che, lanciato con la palla verso la porta, viene placcato da Martinez Quarta in piena area. ( Petagna SV)

Spalletti 6,5