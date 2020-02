PAGELLE MN – Mertens, sei nella storia! Bene la difesa, Callejon spreca

Termina 1-1 questo primo round tra Napoli e Barcellona, un match molto intenso giocato attentamente da entrambe le squadre. Agli azzurri va dato il merito di aver reso lo strapotere nel possesso palla degli uomini di Setien abbastanza sterile per gran parte della gara, cercando poi di verticalizzare appena possibile ed eventualmente di colpire la retroguardia blaugrana (cosa che è riuscita perfettamente nel goal capolavoro di Mertens). Gli spagnoli sono andati a segno forse nell’unica vera occasione capitatagli, ma la partita di ritorno rimane comunque aperta, complici le assenze certe di Busquets e Vidal per squalifica e il probabile forfait di Piquè, uscito anzitempo dal campo. Di seguito, le pagelle della serata:

OSPINA 6 – Le indicazioni di Gattuso sono di costruire il gioco da dietro, iniziando proprio dall’estremo difensore: il colombiano esegue gli ordini, anche grazie ad una buona tecnica di base, ma che rischio ad ogni tocco! Incolpevole sul goal

DI LORENZO 6.5 – Prestazione autorevole la sua, si vede poco in avanti ma dà tanta qualità e quantità in difesa, quando il Napoli è in difficoltà in fase di uscita si affida sempre a lui

MANOLAS 6.5 – Quando Kostas vede il Barça gli si accende qualcosa dentro, oggi dalle sue parti non passa niente. Sfiora il goal del raddoppio nel primo tempo

MAKSIMOVIC 6.5 – Molto attento oggi il centrale serbo, sempre preciso nelle chiusure contro Messi&Co. Poche sbavature nelle uscite

MARIO RUI 6.5 – Altra partita giocata su ottimi livelli. Preciso nel palleggio e cazzuto nei contrasti, sta meritando ampiamente la fiducia riposta in lui da Gattuso

FABIAN RUIZ 6 – Lo spagnolo è apparso in netta ripresa nelle ultime uscite, anche oggi si è proposto spesso in mediana smistando numerosi palloni, un po’ meno in fase offensiva

DEMME 6 – Questa sera leggermente impreciso l’ex Lipsia, ma il suo lavoro in mezzo al campo è determinante (dall’80’ ALLAN 5.5 – Sono mesi difficili per lui, entra un po’ spaesato senza incidere positivamente sul match)

ZIELINSKI 6.5 – L’assist per Mertens è una perla di caparbietà e qualità, rimane sul pezzo per tutto il resto della partita

CALLEJON 5 – L’errore a tu per tu contro Ter Stegen è una macchia da non poco sulla partita, fino a quel momento più di sacrificio che di spinta (dal 74′ POLITANO 5.5 – L’ex nerazzurro risulta ancora fumoso nelle giocate, prima tenta la conclusione senza avere fortuna, poi scompare nei minuti finali)

MERTENS 7 – Quale modo migliore di raggiungere Hamsik nella classifica marcatori all-time del Napoli se non con una meraviglia agli ottavi di Champions contro una delle squadre più forti del mondo? Oltre al grandissimo goal, cuce bene il gioco davanti e da una mano in fase di non possesso (dal 54′ MILIK 6 – Impatto sul match tutto sommato positivo il suo, pressa con convinzione la linea difensiva avversaria e regala la palla dell’1-1 a Callejon, cestinata poi da quest’ultimo)

INSIGNE 6.5 – Partita molto buona da parte del capitano, presente in ogni fase del gioco: prezioso in difesa, ultile ai fini del palleggio, pericoloso con i suoi spunti davanti. Nel goal del vantaggio azzurro c’è anche il suo zampino, così come però in quello del pareggio degli spagnoli, anche se il contatto su di lui che ha generato l’azione del goal di Griezmann rimane dubbio