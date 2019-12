PAGELLE MN: Il Napoli trova la sua prima vittoria con Gattuso, decisivi gli ultimi minuti

Dopo un primo tempo giocato in maniera disordinata e poco produttiva, passando in svantaggio dopo pochi minuti dal fischio di inizio, nel secondo tempo il Napoli dimostra di avere fame e di voler giocare come sa. Vince negli ultimi minuti, giocando con la giusta grinta e concentrazione. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare.

Meret 6: Il portiere si fa trovare poco concentrato sul primo goal, complice anche la completa disattenzione di Mario Rui che consente il tiro in porta ed il goal del vantaggio. Il portiere però riesce a salvare la rete più volte nelle successive occasioni, facendosi trovare più che pronto.

Il portiere si fa trovare poco concentrato sul primo goal, complice anche la completa disattenzione di Mario Rui che consente il tiro in porta ed il goal del vantaggio. Il portiere però riesce a salvare la rete più volte nelle successive occasioni, facendosi trovare più che pronto. Di Lorenzo 6,5: Riesce a mantenere bene la sua posizione nonostante un ruolo del tutto nuovo. Contiene il Sassuolo quanto può, c’è il suo zampino nel secondo goal del Napoli. Convince la sua prestazione

Riesce a mantenere bene la sua posizione nonostante un ruolo del tutto nuovo. Contiene il Sassuolo quanto può, c’è il suo zampino nel secondo goal del Napoli. Convince la sua prestazione Manolas 6: Esegue il suo compito senza infamia né lode, lascia comunque qualche spazio di troppo agli avversari.

Esegue il suo compito senza infamia né lode, lascia comunque qualche spazio di troppo agli avversari. Luperto 5,5 : Sostituito all’inizio del secondo non riesce a trovare i giusti spazi e a difendere al centro come richiesto. Gattuso lo sostituisce al termine del primo tempo, conscio forse della poca concentrazione da parte del giocatore.

: Sostituito all’inizio del secondo non riesce a trovare i giusti spazi e a difendere al centro come richiesto. lo sostituisce al termine del primo tempo, conscio forse della poca concentrazione da parte del giocatore. Hysaj 6 : Entra in campo nel secondo tempo e la squadra sembra riuscire a salire di più, gioca bene ma comunque non riesce a proporre palloni interessanti per l’attacco. Nel complesso prestazione sufficiente.

: Entra in campo nel secondo tempo e la squadra sembra riuscire a salire di più, gioca bene ma comunque non riesce a proporre palloni interessanti per l’attacco. Nel complesso prestazione sufficiente. Mario Rui 6: Riesce ad evitare un gran goal del Sassuolo spazzando provvidenzialmente la palla di testa, ma sul goal subito è purtroppo manchevole, concedendo troppo spazio e lasciando ampio margine a Traorè che trova la rete con un buon tiro deciso.

Riesce ad evitare un gran goal del Sassuolo spazzando provvidenzialmente la palla di testa, ma sul goal subito è purtroppo manchevole, concedendo troppo spazio e lasciando ampio margine a che trova la rete con un buon tiro deciso. Fabian 4,5: Il peggiore in campo. Troppi i passaggi sbagliati e le inesattezze che potevano costare caro al Napoli. Sostituito al ’70 da Elmas , Fabìan si dimostra arrabbiato e scontento della sua prestazione.

Il peggiore in campo. Troppi i passaggi sbagliati e le inesattezze che potevano costare caro al Napoli. Sostituito al ’70 da , si dimostra arrabbiato e scontento della sua prestazione. Allan 8: Entra in campo nella seconda metà della gara quasi rinato. È lui il motore della squadra, recupera palloni e cerca di costruire azioni. Con una piccola magia riesce a superare due difensori del Sassuolo e segnare un gran goal a Pegolo, che nulla può sulla sua prodezza. È lui il migliore in campo questa sera.

Entra in campo nella seconda metà della gara quasi rinato. È lui il motore della squadra, recupera palloni e cerca di costruire azioni. Con una piccola magia riesce a superare due difensori del Sassuolo e segnare un gran goal a Pegolo, che nulla può sulla sua prodezza. È lui il migliore in campo questa sera. Zielinski 6,5: Un primo tempo invisibile il suo, poco propositivo e con tante disattenzioni. Anche lui nel secondo tempo riesce a ritrovare la giusta marcia per ripartire ed al centrocampo si inizia a vedere di nuovo un buon gioco. Sufficienza piena.

Un primo tempo invisibile il suo, poco propositivo e con tante disattenzioni. Anche lui nel secondo tempo riesce a ritrovare la giusta marcia per ripartire ed al centrocampo si inizia a vedere di nuovo un buon gioco. Sufficienza piena. Callejon 7: Infaticabile come sempre su quella fascia, non si risparmia sia in fase offensiva che difensiva. Aiuta quando deve e riesce spesso a trovare Milik con i suoi cross. Lo spagnolo è in forma e lo dimostra.

Infaticabile come sempre su quella fascia, non si risparmia sia in fase offensiva che difensiva. Aiuta quando deve e riesce spesso a trovare Milik con i suoi cross. Lo spagnolo è in forma e lo dimostra. Milik7,5: Il polacco ha voglia di dimostrare e di vincere, si fa trovare sempre pronto quando i compagni lo mandano in porta, il suo velo permette ad Allan quella prodezza che consente al Napoli di pareggiare. Sostituito da Mertens al 76′

Il polacco ha voglia di dimostrare e di vincere, si fa trovare sempre pronto quando i compagni lo mandano in porta, il suo velo permette ad Allan quella prodezza che consente al Napoli di pareggiare. Sostituito da Mertens al 76′ Insigne 7: Partita di sacrificio la sua, è l’unico a mettere in difficoltà Pegolo nel primo tempo, a tentare qualche tiro da fuori così da smuovere un po’ tutti. Torna in difesa ad aiutare Rui troppo spesso in difficoltà.

Partita di sacrificio la sua, è l’unico a mettere in difficoltà Pegolo nel primo tempo, a tentare qualche tiro da fuori così da smuovere un po’ tutti. Torna in difesa ad aiutare Rui troppo spesso in difficoltà. Elmas 6 : A pochi minuti dal suo ingresso in campo si becca un’ammonizione davvero evitabile, riesce comunque a farsi perdonare portando il goal del vantaggio al 94esimo, goal che però viene classificato come autogoal. Prestazione sufficiente.

: A pochi minuti dal suo ingresso in campo si becca un’ammonizione davvero evitabile, riesce comunque a farsi perdonare portando il goal del vantaggio al 94esimo, goal che però viene classificato come autogoal. Prestazione sufficiente. Mertens 6: Il belga entra in campo e subito da uno scossone alla squadra che ora inizia a pressare di più e ad essere più offensiva. Con i nuovi innesti il Napoli riesce a portare a casa i primi tre punti del post Ancelotti.