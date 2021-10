Moviola MN – Un gol annullato e tanti dubbi su un rigore chiesto da Lozano

Ieri sera il Napoli ha ottenuto i tre punti in casa contro il Legia Varsavia. Ottima direzione di gara da parte dell’arbitro Carlos Del Cerro Grande, ma analizziamo nel dettaglio tutte le situazioni:

Minuto 12: Insigne giù in area, non c’è calcio di rigore

Al 12′ Mertens scucchiaia in area per Insigne che cerca il dribbling e va giù dopo un presunto contatto con Wieteska. Il difensore polacco non affonda il tackle e il tocco tra le gambe dei due calciatori sembra proprio non esserci: giusto lasciar proseguire.

Minuto 13: ammonito Juan Jesus

Dopo un fallo di Juan Jesus su Josue, e probabilmente anche dopo qualche protesta, l’arbitro Del Cerro Grande estrae la prima ammonizione della partita per il numero 5 del Napoli.

Minuto 18: Demme chiede un rigore ma l’arbitro fa continuare anche stavolta

Al 18′ Demme prova a mettere in mezzo dalla destra un pallone che sbatte addosso a Nawrocki e finisce in angolo. Il centrocampista azzurro chiede un tocco di mano che c’è ma la sfera tocca prima il piede del difensore avversario per poi andare a rimbalzare sul braccio che è comunque abbastanza vicino al corpo.

Minuto 34: Lozano ferma un contropiede ma viene graziato dall’arbitro

Poco dopo la mezz’ora Lozano va a commettere fallo su Luquinhos interrompendo una ripartenza sul nascere, poteva starci il giallo. Forse perchè si trattava del suo primo fallo, il messicano viene graziato dall’arbitro.

Minuto 42: altro rigore chiesto dal Napoli, c’è qualche dubbio in più

Nel finale di primo tempo Lozano va a crossare dalla destra trovando la deviazione in corner ancora di Nawrocki, che nella corsa va a toccare il pallone con il braccio sinistro. Stavolta c’è qualche dubbio in più, ma la squadra arbitrale (con il direttore di gara sicurissimo della sua scelta) ha considerato congruo il movimento dell’arto rispetto al resto del corpo e alla corsa del giocatore.

Minuto 44 e 73: ammoniti Manolas e Johansson

Le altre due ammonizioni del match sono a carico di Manolas, per fallo su Muçi nei pressi dell’area di rigore, e per Johansson, per un intervento in ritardo su Elmas.

Minuto 76: Insigne sblocca la partita

Nulla da rivedere sulla rete che sblocca il punteggio, con Insigne che insacca di controbalzo dal limite dell’area su assist di Politano.

Minuto 79: gol annullato ad Osimhen

Pochi minuti più tardi gli azzurri raddoppiano con Osimhen che, servito in profondità da Insigne, cerca di superare con un pallonetto Miszta che poi fa autogol dopo una carambola con il palo. Ma l’attaccante nigeriano era partito in posizione di fuorigioco, giusta la segnalazione del guardalinee.

Minuto 80 e 95: segnano Osimhen e Politano

A 10 minuti dal 90′ arriva il 2-0 di Osimhen, che stavolta parte in posizione regolare sull’assist di Insigne. Nel recupero, sull’ultima azione della partita, c’è anche il tris di Politano con un preciso sinistro da fuori.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Del Cerro Grande 6.5: Deciso e autorevole, non si lascia sfuggire quasi nulla.

Assistenti e VAR 6.5.