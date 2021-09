Con un altro 0-4 il Napoli si è preso ancora una volta i tre punti in trasferta contro la Sampdoria. Direzione di gara agevole per l’arbitro Valeri, se non per qualche dettaglio. Analizziamo il tutto:

I gol

Al 10′ sblocca il match Osimhen, che recupera regolarmente il pallone e poi si fa trovare in posizione buona su assist di Insigne e la palla entra nonostante il tentativo di salvataggio di Audero. Raddoppio di Fabian Ruiz da fuori area al 39′ e tris ancora di Osimhen in apertura di ripresa, tutto regolare sull’assist di Lozano. Al 59′ la chiude Zielinski sempre sull’assist del messicano, anche qui nulla da rivedere.

Due reti annullate, prima Osimhen poi Candreva

Oltre i quattro gol che hanno deciso l’incontro, ce ne sono stati anche due annullati. Prima Osimhen, al 21′, in netto fuorigioco sul tocco di Anguissa. Poi al 73′ Candreva la mette dentro per l’1-4 ma è tutto fermo per l’offside di Caputo che aveva partecipato all’azione. Anche qui annulla il guardalinee e il VAR conferma.

Le ammonizioni

Sono tre i cartellini estratti dall’arbitro. Al 28′ e al 76′ vengono ammoniti Damsgaard, che stende Lozano partito in velocità, e Depaoli, per fallo su Anguissa in prossimità dell’area di rigore. Nel finale tocca anche a Manolas che spinge evidentemente Damsgaard.

Gli episodi

Minuto 66: timide proteste del Napoli per un potenziale calcio di rigore

Al 66′ c’è un contatto Anguissa–Bereszynski in area Samp: il centrocampista azzurro chiede il rigore, l’intervento di fisico è rischioso ma regolare.

Minuto 83: Depaoli a gamba alta su Mario Rui, poteva starci l’espulsione

Negli ultimi 10 minuti di gara Depaoli entra a gamba alta su Mario Rui, l’arbitro lo grazia non estraendo il secondo giallo che poteva starci dal momento che l’intervento può essere considerato da ammonizione per gioco pericoloso.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Valeri 6: Non ci sono da gestire particolari situazioni difficili, unica macchia la possibile espulsione di Depaoli.

Guardalinee – Galetto-Rossi 6.5: Giusto annullare le reti di Osimhen e Candreva, ottima chiamata soprattutto in occasione della seconda.

VAR – Di Paolo 6: Conferma ciò che va confermato.