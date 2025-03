Avv. Gargiulo: “Ecco cosa succede in caso di arrivo al primo posto tra due o più squadre”

Quest’anno il campionato di Serie A è più equilibrato che mai, con quattro-cinque squadre ancora in lotta per il tricolore. L’avvocato Giuseppe Gargiulo ha spiegato a Terzo Tempo Calcio Napoli cosa succederebbe in caso di arrivo a pari punti: “Il campionato potrebbe non concludersi il 25 maggio, c’è tanto equilibrato. In caso di arrivo a pari punti tra due squadre, si giocherebbe uno spareggio, che si disputerebbe nello stadio della squadra meglio classificata. Tuttavia, per motivi di ordine pubblico, si sta valutando la possibilità di svolgere la partita in un campo neutro a Roma. Se dovessero esserci 3 o 4 squadre a pari punti, si terrà conto esclusivamente della classifica avulsa”.