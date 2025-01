Acquisti mancati – quinto appuntamento

Il Napoli dopo aver perso Kim Min Jae a luglio volato a Monaco di Baviera, lo sostituiva con il giovane Natan acquistato dal Bragantino.

II giovane brasiliano dopo un periodo di adattamento inizia a giocare con continuità sotto la guida di Rudi Garcia ma con l’esonero del francese e un infortunio patito, Natan perde il proprio posto prelevato da Juan Jesus. Il nuovo tecnico del Napoli, Walter Mazzarri nel mercato invernale chiese un centrale difensivo e tra i nomi più caldi vi era quello di Nehuen Perez.

Il calciatore dell’ Udinese, raggiunse l’ accordo con la società partenopea e anche le società raggiunsero un accordo sulla cifra ma non sulla modalità del trasferimento, negli ultimi giorni di mercato l’Udinese non avendo il tempo per un sostituto fece saltare tutto e il Napoli concluse una deludente stagione schierando titolari Rrahmani e Juan Jesus.