Acquisti mancati – Terzo posto

Nel corso del calciomercato estivo il Napoli era alla ricerca di un mediano per fare rifiatare Anguissa e Lobotka ed il nome caldo era il marocchino Sofyan Amrabat.

L’ ex Fiorentina che aveva concluso la stagione al Manchester United era alla ricerca di un’occasione di rilanciarsi dopo la brutta annata della squadra di Fen Haag conclusa con un deludente ottavo posto in Premier.

Per il calciatore marocchino, si era trovato l’ accordo economico salvo poi Amrabat passare al Fenerbahce allenato da José Mourinho in lotta per il campionato in Turchia; il Napoli virava sul calciatore scozzese Gilmour attualmente sostituto di Lobotka.