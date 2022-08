Pagelle MN di Napoli-Monza: Kvara e Osimhen illuminano il Maradona

Poker del Napoli contro il Monza. Esordio in campionato al Maradona nel segno dei nuovi acquisti Kvara e Kim, entrambi a segno in questo esordio in casa. Per il numero 77 georgiano una prestazione da vero campione. Un gol per tempo per lui, uno di destro a giro come li faceva Insigne nei tempi d’oro e il secondo di sinistro dopo un dribbling in area. Per Kim gol di testa nel recupero su azione d’angolo. A condire la vittoria il gol del solito Osimhen. Un prestazione davvero convincente per gli azzurri contro un Monza in balia dell’avversario. Ecco le pagelle della redazione di MondoNapoli:

Meret 6: Praticamente inoperoso

Di Lorenzo 6: Si propone spesso in avanti e accompagna la manovra quasi come centrocampista aggiunto.

Rrahmani 6: Pochi pericoli per lui ma trova già un’intesa in crescita con Kim.

Kim 7: Petagna avversario tosto ma lui mostra già di tenere bene il campo. Sfiora il gol nel primo tempo ma poi lo realizza nei minuti di recupero per il 4-0 finale.

Mario Rui 6: Birindelli lo punta spesso ma lui riesce con mestiere ad evitare grossi pericoli

Anguissa 6,5: Sembra indemoniato. Corre dietro a tutti i palloni. Suo l’assist del 2-0 che lancia Osimhen in porta.

Lobotka 7: Soffre un pò la pressione di Sensi ma riesce comunque a non perdere mai la bussola e gioca semplice e ordinato. Suo l’assist del 3-0 di Kvara.

Zielinski 6,5: Si muove facendo da raccordo tra attacco e centrocampo. Si vede che non ha ancora il passo giusto ma ci mette il piede nel passaggio che smarca Kvara nell’azione del primo gol. Cresce nella ripresa tenendo in scacco il centrocampo biancorosso.

Lozano 6: nei primi 15’ inarrestabile dal suo lato. Poi il Napoli inizia ad usare l’asse sinistro e lui si vede un pò meno.

Osimhen 7: Lotta da solo contro Ranocchia e gli altri difensori del Monza. Aiuta la squadra a salire e sigilla la prestazione con il gol del 2-0 con un diagonale di potenza. Nella ripresa accompagna la squadra ad una facile vittoria.

Kvaratskhelia 8: Esordio da urlo al Maradona. Si presenta con il “tiroaggiro” di destro con cui sblocca la gara. Protagonista anche oggi dopo Verona. Il secondo gol è il sigillo ad una gara strepitosa. Nuovo idolo del Maradona. Una stella che illumina il campo.

Elmas 6: Entra e cambia tre ruoli ma senza mai sbavatura

Olivera 6: Tiene bene la fascia. perde forse qualche pallone di troppo quando si lancia in avanti.

Zerbin sv

Politano sv

Ounas 6,5: Entra con molta verve. Sa di essere sul mercato ma non per questo non ci mette tanta voglia e sfiora anche il gol.

Spalletti 6,5: sta costruendo una squadra sempre più quadrata. Ora avrà il compito di inserire in questo sistema i nuovi arrivati. Tant abbondanza che però potrà solo fargli piacere. Kvara il suo fiore all’occhiello e dietro Kim sta trovando sempre più convinzione.