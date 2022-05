Pagelle MN – Lacrime e gioia per l’addio di Insigne al Maradona

Di seguito le pagelle di MondoNapoli di Napoli-Genoa:

Ospina: Per il portiere colombiano non interventi degni di nota, quest’ oggi il Genoa non è stato pericoso. Sempre attento, un leader. 6

Di Lorenzo: Un treno, l’arma in più del Napoli sulla destra. Assist e un quasi gol nell’ultima al San Paolo. 7

Rrahmani: Attento nei 90′ minuti, una certezza 6

Koulibaly: Il solito muro, un paio d’interventi degni di nota. 6,5

Mario Rui: Buona partita del portoghese 6 (GHOULAM 6)

Anguissa: Uno dei migliori in campo, oggi si è rivisto il vecchio Anguissa di inizio stagione 6,5 (DEMME SV)

Fabian Ruiz: Buona la partita dello spagnolo (LOBOTKA 7 : Ottimo impatto, trova la prima rete in azzurro, ormai un pilastro del Napoli)

Lozano: Primo tempo sottotono, nel 2 cresce e gioca meglio 5,5

Mertens: Primo tempo spaziale, nel secondo cala ma è sempre l’uomo in più 6,5 (Zienliski 5,5 : non entra benissimo il polacco)

Insigne: Il protagonista della sfida, l’addio al Napoli con un gol su rigore. Gol e spettacolo come spesso ci ha abituati in questi 10 anni. 8 (ELMAS SV)

Osimhen: Gol di testa spaziale, sempre un punto di riferimento in avanti 7

ALL. Spalletti 6