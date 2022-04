Moviola MN – Due gol annullati, un giallo mancante e proteste azzurre sul pareggio viola: la direzione di Mariani

Il Napoli sbatte contro l’ostacolo Fiorentina e cade in casa per 2-3, duro colpo in vista della lotta scudetto. Analizziamo in dettaglio l’arbitraggio del signor Mariani:

Minuto 11: ammonito Milenkovic

Il primo cartellino dell’incontro è per Milenkovic, che entra in maniera troppo aggressiva su Lobotka. Aveva già commesso un fallo qualche istante prima, Mariani decide bene per l’ammonizione.

Minuto 14: gol annullato ad Osimhen

Napoli in vantaggio dopo un quarto d’ora ma il gol di Osimhen viene annullato per fuorigioco di Zielinski, autore dell’assist, sul tocco di Fabian Ruiz.

Minuto 17: manca un giallo a Koulibaly

Dopo pochi minuti la Fiorentina attacca con Koulibaly che stende Castrovilli poco oltre la trequarti, ma l’arbitro non lo ammonisce dopo aver concesso il vantaggio. Anche qui poteva starci il cartellino.

Minuto 29: segna Nico Gonzalez

Alla mezz’ora la Fiorentina sblocca la partita con Nico Gonzalez. Sul cross di Biraghi dalla sinistra Cabral salta su Koulibaly che va a terra, ma per arbitro e VAR è troppo poco per dare il fallo in attacco nonostante le proteste degli azzurri. Sugli sviluppi dell’azione la palla arriva all’attaccante viola che batte Ospina.

Minuto 42: il Napoli chiede un rigore

Nel finale di primo tempo il Napoli chiede un rigore, ma sul tiro di Insigne c’è l’opposizione con le braccia attaccate al corpo di Igor.

Minuto 58, 66, 72 e 84: a segno Mertens, Ikone, Cabral e Osimhen, nel mezzo un altro gol annullato

Quasi all’ora di gioco il Napoli riesce a pareggiare. Osimhen scatta in posizione regolare sulla verticalizzazione di Insigne e va a servire l’assist per la conclusione vincente di Mertens. Nel giro di 6 minuti la Fiorentina va poi avanti di due, grazie alle reti di Ikone e Cabral (ammonito per essersi tolto la maglia), su cui non c’è niente da ravvisare. In mezzo, al 69′, viene annullata un’altra rete al Napoli con Lozano che parte con troppo anticipo sul tocco in profondità di Zielinski. Arriva troppo tardi alla fine il gol di Osimhen, pescato in posizione regolare in area di rigore da Mario Rui.

Minuto 88: ammonito anche Ikone

Jonathan Ikone è l’ultimo ammonito del match. Il numero 11 della viola stende platealmente Lozano al limite dell’area dopo una palla persa.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Mariani 6: Sufficienza piena e meritata per il direttore di gara, che ha gestito la partita dal 1′ al 90′ con poche e piccole sbavature.

Assistenti e VAR 6.