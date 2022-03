Napoli, si aggrappa alla fame da gol di Victor Osimhen

Vittoria importante per il cammino del Napoli in lotta per lo Scudetto: vittoria targata Victor Osimhen ed alla sua fame da gol. Il nigeriano autore di una doppietta, la terza in campionato, firma in rimonta la vittoria azzurra. In attesa della sfida del Milan, gli uomini di Spalletti agguantano il primato in classifica.

Con i gol di oggi, Osimhen arriva a 11 gol in campionato e 15 totali tra Serie A e le coppe. Gli azzurri si aggrappano alla fame del suo attaccante, che ricorda quella di un altro bomber che dalle parti di Fuorigrotta fece discretamente bene: Edinson Cavani. Lo ricorda per la voglia che mette in campo, la resistenza e la capacità di segnare in ogni modo. Un cecchino di testa, un gol da centravanti puro il secondo. Il Napoli se lo coccola e se lo gode, con lui in avanti vincere si può!.