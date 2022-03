Moviola MN – Un giallo pesante nel Verona. Giusta l’espulsione di Ceccherini?

Il Napoli ha conquistato tre punti importanti in quel di Verona, ma il successo per 1-2 al Bentegodi si lascia dietro qualche piccola polemica. Analizziamo l’arbitraggio di Doveri:

Minuto 14: avanti il Napoli con Osimhen

Dopo un quarto d’ora il Napoli sblocca il punteggio con il colpo di testa di Osimhen servito da un cross di Politano, in posizione regolare perchè riceve il pallone da una rimessa laterale.

Minuto 42: Mario Rui segna ma Doveri aveva già fischiato il fallo su Faraoni

Al 42′ Mario Rui scappa verso la porta su un lancio in verticale ma prima di mettere il pallone in rete Doveri gli fischia un fallo su Faraoni. Dal replay sembra un contatto molto dubbio, sbaglia l’arbitro a non lasciare che l’azione si concluda prima.

Minuto 69 e 70: ammoniti Gunter e Ceccherini

Due ammonizioni nel giro di poco per il Verona. Tocca prima a Gunter, per una trattenuta su Osimhen che evita al nigeriano di partire in velocità, e poi a Ceccherini, che interviene in maniera scorretta su Elmas da dietro.

Minuto 71 e 77: segnano Osimhen e Faraoni

Nel giro di 6 minuti arrivano altri due gol. Prima il raddoppio di Osimhen, servito a centro area da Di Lorenzo, poi la rete di Faraoni sul cross di Tameze: il VAR controlla ma tutte le posizioni dei calciatori coinvolti nell’azione sono regolari.

Minuto 83: doppio giallo e rosso per Ceccherini, ma restano i dubbi

All’83’ Ceccherini interviene a centrocampo su un lancio di Ospina ma tocca il pallone con il braccio e viene espulso per doppia ammonizione. Il difensore gialloblu sbaglia senza dubbio la valutazione del rimbalzo della sfera sul terreno di gioco e allarga il braccio (troppo, per giunta) probabilmente dopo essersi accorto di averlo perso. Il provvedimento è comunque molto severo perchè il fallo di mano non va a fermare un’azione pericolosa da parte degli azzurri e avviene a metà campo, quindi lontano dalla porta.

Minuto 86: giallo pesante per Ilic

Poco più tardi Ilic entra male su Di Lorenzo e si prende un giallo pesante perchè era diffidato e salterà la prossima.

Minuto 97: ammonito Faraoni che poi viene espulso dopo il fischio finale

Nel finale di partita Faraoni prende il pallone con la mano su un cross ormai irraggiungibile e riceve un cartellino giallo meritato. Dopodiché ha inizio una serie di proteste che culmina dopo il fischio finale con la conseguente espulsione del numero 5.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Doveri 6-: L’episodio di Ceccherini lascia troppi dubbi per assegnargli una sufficienza piena, in più sbaglia sulla situazione di Mario Rui non attendendo il termine dell’azione.

Assistenti e VAR 6.